Fagioli e un addio sempre più scontato a gennaio: Premier, Ligue 1 e Serie A sul giocatore

vedi letture

Nicolò Fagioli potrebbe veramente essere arrivato alla fine del suo percorso alla Juventus. Thiago Motta lo ha relegato al ruolo di riserva nel centrocampo bianconero e così lui ha perso anche la Nazionale. Il classe 2001 ha così iniziato a guardarsi intorno e a gennaio potrebbe cambiare aria: secondo quanto riportato da Tuttosport, dovesse rimanere fuori anche contro Monza e Fiorentina, la partenza tra un mese sarebbe inevitabile. L'obiettivo della Vecchia Signora è utilizzarlo per finanziare la campagna acquisti.

Il prezzo è già noto e si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. Dalla Premier League sono arrivati i primi sondaggi: West Ham, Fulham e Crystal Palace hanno già chiesto informazioni. Resta da capire se le squadre in questione soddisfino il 23enne, che preferirebbe un club più blasonato come il Tottenham, che lo aveva corteggiato già un anno e mezzo fa. Anche in Francia continuano a pensarci, con il Marsiglia che farebbe carte false per averlo: il problema è che all'OM manca la liquidità per completare un affare del genere. Sullo sfondo anche la Serie A.

Fagioli vanta con la Juventus 64 presenze e 3 gol, alle quali ci sono da aggiungere tutte quelle con le giovanili più le 32, condite da 2 reti, con la Next Gen. Da segnalare anche l'anno in prestito alla Cremonese, in cui ha siglato 3 gol in 33 gettoni.