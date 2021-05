Favola Darboe in casa Roma: Fonseca lo conferma titolare, maggio da sogno per il gambiano

Favola Ebrima Darboe in casa Roma. Alla lunga lista di giovani talenti lanciati in prima squadra da mister Paulo Fonseca, si è aggiunto in queste ultime partite anche il centrocampista gambiano. Un maggio da sogno per il classe 2001, che il 2 ha esordito in Serie A contro la Sampdoria, il 6 ha affrontato il Manchester United da titolare, debuttando in Europa League, e il 9 ha partecipato - sempre dal 1' - al successo casalingo col Crotone.

Stasera toccherà così ancora a lui guidare la mediana giallorossa insieme a Cristante nel suo primo big match di campionato, confermato titolare contro l'Inter.