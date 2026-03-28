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Febbre Europa: Bologna risponde, caccia al tutto esaurito contro l’Aston Villa

Febbre Europa: Bologna risponde, caccia al tutto esaurito contro l’Aston VillaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:15Serie A
Leonardo Nevischi

L’attesa sale di ora in ora e i numeri della prevendita lo confermano. Dopo i settemila tagliandi venduti nel primo giorno, nella sola giornata di ieri si è arrivati a quota 10mila, per un totale che tocca già i 17mila spettatori attesi al Dall’Ara. L’appuntamento è fissato per giovedì 9 aprile, quando andrà in scena l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa, candidata ad essere la principale candidata al successo finale.

La sconfitta interna contro la Lazio in campionato non ha raffreddato l’entusiasmo della piazza, che continua a credere nel percorso europeo, ultimo grande obiettivo stagionale anche alla luce del distacco accumulato in Serie A dalla zona utile per la Conference League. A Bologna, del resto, la differenza tra rendimento domestico e cammino continentale è ormai evidente: se in campionato i rossoblù hanno perso sette delle ultime nove gare casalinghe, in Europa il ruolino racconta tutt’altra storia.

Dopo il ko proprio sul campo dell’Aston Villa nella gara inaugurale (1-0), la squadra ha infilato una serie di undici risultati utili consecutivi – sei vittorie e cinque pareggi – tra fase a gironi, spareggi con il Brann e ottavi di finale contro la Roma, culminati con l’impresa dell’Olimpico dopo il pari dell’andata.

Ora l’obiettivo è alimentare il sogno, nonostante la caratura dell’avversario e l’esperienza di Unai Emery, autentico specialista della competizione con quattro trionfi in Europa League: tre alla guida del Siviglia e uno con il Villarreal. La corsa al biglietto fotografa perfettamente il clima in città e lascia presagire il tutto esaurito, con la speranza di tornare in semifinale a distanza di quasi 27 anni. L’ultima volta risale infatti al 1999, quando il Bologna di Beppe Signori si fermò contro il Marsiglia di Laurent Blanc tra polemiche e rimpianti.

Intanto la vendita prosegue: anche oggi, fino a mezzogiorno, la prelazione resta riservata agli abbonati, con la possibilità per quelli della fase a gironi di acquistare un ulteriore biglietto su posti non coperti da prelazione, a prezzi agevolati compresi tra i 25 euro delle Curve e i 140 della poltrona Gold, con riduzioni del 50% per gli Under 18.

Dalle 13 di ieri è invece partita la vendita libera a tariffa intera, con un lieve aumento di 5 euro a biglietto (restano invariati gli sconti per i più giovani). L’obiettivo è il tutto esaurito, sempre più vicino considerando l’avvio sprint della prevendita e il previsto arrivo dei tifosi inglesi pronti a riempire il settore ospiti.

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