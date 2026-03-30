Ferran Torres, futuro in bilico: Atletico, Inter e due inglesi sull’attaccante del Barça

Il futuro di Ferran Torres potrebbe essere lontano dal Barcelona. L’attaccante spagnolo è infatti uno dei nomi più caldi sul mercato europeo, con diversi club pronti a inserirsi per il suo cartellino.

In Spagna il primo estimatore resta l’Atlético Madrid, che starebbe valutando il classe 1999 come possibile erede di Antoine Griezmann, destinato a lasciare i Colchoneros per trasferirsi negli Stati Uniti all’Orlando City. Ma non è l’unica pista aperta.

Anche l’Inter segue con attenzione la situazione e starebbe pensando a un’operazione che coinvolga Alessandro Bastoni, difensore molto apprezzato dalla dirigenza blaugrana e presente nella lista dei possibili rinforzi.

Negli ultimi giorni, però, si sono inserite con decisione anche alcune big della Premier League. Secondo Mundo Deportivo, il Manchester United avrebbe messo Torres tra i principali obiettivi offensivi per la prossima stagione. I Red Devils sono alla ricerca di un attaccante versatile in vista della probabile partenza di Joshua Zirkzee. Nella lista del club inglese compare anche Iliman Ndiaye, centrocampista offensivo dell’Everton.

L’eventuale assalto dello United a Torres sarebbe indipendente dalle trattative legate a Marcus Rashford, attualmente in prestito al Barcellona fino al termine della stagione con un’opzione di acquisto fissata a 30 milioni di euro.

Sul nazionale spagnolo c’è però anche l’interesse dell’Arsenal. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta apprezza da tempo il suo connazionale e sarebbe favorevole a un eventuale tentativo qualora si presentasse l’occasione.