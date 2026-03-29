Barcellona, Ferran Torres piace in Premier League: ci pensano due big per l'estate

Il futuro di Ferran Torres può tornare al centro dell'attenzione mediatica in vista della prossima estate. L’attaccante del Barcellona, già accostato a diverse squadre tra Spagna e Italia nei mesi scorsi, continua a raccogliere estimatori anche in Premier League, dove due top club seguono con attenzione la sua situazione.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Manchester United è alla ricerca di un profilo offensivo duttile e avrebbe individuato nel valenciano un possibile rinforzo, soprattutto in vista della probabile partenza di Joshua Zirkzee. Un’operazione che, sempre secondo le indiscrezioni del portale inglese, sarebbe indipendente da eventuali movimenti legati a Marcus Rashford. Nella lista dei Red Devils figura anche Iliman Ndiaye, ma il nome di Ferran resta tra quelli più apprezzati.

Non solo United: anche l’Arsenal osserva da tempo l’ex Manchester City. Mikel Arteta, infatti, nutre una stima consolidata nei suoi confronti e potrebbe valutare un affondo qualora si aprissero spiragli concreti. In casa Barcellona, intanto, la posizione dell’attaccante è oggetto di riflessione. Ferran è sotto contratto fino al 2027, ma non sono stati avviati discorsi per il rinnovo. Il club deve inoltre fare i conti con le scelte offensive, considerando la situazione di Robert Lewandowski e il rendimento altalenante dello stesso Torres. Intanto la Premier League potrebbe presto diventare un’opzione concreta.