Il Barcellona è già sul 2-0 a Madrid: al 24' segna Ferran Torres, Atletico in difficoltà
TUTTO mercato WEB
Raddoppia il Barcellona e al 24' riequilibra già lo svantaggio della gara d'andata. Grandissima azione dei blaugrana, con Dani Olmo che verticalizza e trova Ferran Torres, il quale stoppa e con il mancino incrocia forte all'incrocio dei pali opposti. Musso non può niente, l'Atletico Madrid è sotto 0-2.
Altre notizie Serie A
Primo piano
Conte in Nazionale? De Laurentiis: "O mi dice subito 'voglio andare' o non penso lasci all'ultimo minuto"
Serie A
Serie B
Serie C
Ternana, pressing della Lega sui Rizzo: si spinge per la liquidazione giudiziaria e salvare il campionato
Pronostici
Calcio femminile
Qualificazioni Mondiale femminile. Serbia-Italia, le formazioni ufficiali: Soffia al posto di Linari