Finisce il primo tempo supplementare: Juventus-Porto sempre sul 2-1 al 105'

E' sempre sul 2-1 per la Juventus il risultato allo Stadium contro il Porto dopo 105' di gara. Finito il primo tempo supplementare: apre Sergio Oliveira su rigore, poi doppietta di Chiesa. In virtù del 2-1 al Do Dragao, la gara è andata ai tempi supplementari. Entrambe hanno quindici di gara adesso per evitare i calci di rigore e raggiungere il Borussia Dortmund ai quarti di finale.