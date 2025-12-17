Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare"

Tutto pronto per l'inizio della Supercoppa Italiana, con il programma da Riyadh che prevede domani la semifinale tra Napoli e Milan (venerdì invece tocca a Bologna-Inter, qui tutte le info). Dalla sala stampa dell'Al-Awwal Park Stadium, casa dell'Al Nassr, a prendere la parola in conferenza stampa alla vigilia della prima gara è stato il portiere rossonero Mike Maignan (al fianco di Massimiliano Allegri, qui le dichiarazioni integrali): "Vincere l'anno scorso è stato bello ma quest'anno è un'altra stagione. I risultati in questo momento sono migliori. Certo, come hanno detto i miei compagni, quest'anno siamo più una squadra, più una famiglia, un gruppo dove si vive bene. Sono cambiate tante cose, il mister ed il suo staff hanno portato serenità ed il loro modo di lavorare. Dobbiamo continuare così con questo ritmo e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Per farlo dobbiamo essere concentrati molto su quello che ci aspetta da oggi a domani sera: poi dopo questo potremo fare un passo avanti".

Maignan è all'ultimo anno di contratto col Milan, col tema rinnovo ancora in stand-by. Come rimane concentrato nonostante tutti parlino del tuo futuro? Ecco la risposta del portiere francese: "Credo che la cosa più importante sia ciò che posso fare ogni giorno. Certo che il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Mike Maignan alla vigilia di Milan-Napoli di Supercoppa Italiana