Allegri da Riyadh: "Fullkrug? Il nostro mercato è recuperare gli indisponibili. Vedremo dopo la Supercoppa"

Arriva la Supercoppa Italiana, in scena da domani a Riyadh con la prima semifinale in programma tra Napoli e Milan (mentre venerdì sarà il turno di Bologna-Inter, leggi qui tutto quello che c'è da sapere sulla Supercoppa). Dalla sala stampa dell'Al-Awwal Park Stadium, alla vigilia della prima gara, a prendere la parola è Massimiliano Allegri: "In che condizioni sono Fofana e Leao? Fofana è a completa disposizione, per Leao vedremo dopo l'allenamento di oggi", ha sottolineato il tecnico rossonero in merito alle condizioni dei due giocatori (qui la conferenza integrale).

Inevitabile parlare di mercato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, dopo gli ultimi sviluppi legati a Gimenez: il messicano infatti dovrà operarsi. "Gimenez ha provato una terapia conservativa ma poi il problema alla caviglia si è riacutizzato e penso domani mattina sarà operato". Per il Milan si parla con insistenza di Niclas Fullkrug come possibile innesto per gennaio (qui le ultime): "Non abbiamo ancora parlato di mercato, il nostro mercato è recuperare i giocatori in rosa indisponibili. Poi dopo la Supercoppa vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società".