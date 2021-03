Fiorentina, Amrabat torna dal Marocco e rientra in gruppo: "La schiena va bene, sono pronto"

Buone notizie per la Fiorentina. Nella giornata di oggi, Sofyan Amrabat è infatti tornato in gruppo al rientro dalla nazionale. “Sto bene, è andata bene e sono tornato stamattina, un po’ tardi - ha detto il centrocampista ai canali ufficiali viola - non ho dormito molto, ma sto bene. L’allenamento in gruppo è andato bene, ho sentito bene la schiena. Anche in Marocco ho lavorato un po’ col gruppo e un po’ col fisioterapista, migliorando piano piano tutti i giorni. Sono pronto”.