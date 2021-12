Fiorentina, Amrabat valutato 17 milioni: Napoli e Torino interessate

Secondo quanto riferito da La Nazione, la Fiorentina ha fissato il prezzo di partenza per l'eventuale cessione di Sofyan Amrabat, centrocampista in odore di cessione dopo un anno e mezzo complicato. I viola chiedono 17 milioni di euro, con Torino, Napoli e Sampdoria che sarebbero interessati al suo cartellino in vista della seconda parte della stagione.