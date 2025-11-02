TMW Fiorentina, ancora nessuna decisione sul futuro di mister Pioli. Saranno ore di riflessione

Serata nerissima per la Fiorentina, sconfitta dal Lecce e costretta a incassare il sesto ko stagionale che la mantiene nei bassifondi della classifica. All’esterno del Franchi, intanto, diversi tifosi si sono già radunati in attesa dei giocatori, mentre dalla società filtra solo silenzio: nessuna presa di posizione ufficiale per ora, con i dirigenti che hanno scelto di prendersi qualche ora di riflessione prima di decidere il da farsi. Nessun tesserato gigliato, dunque, parlerà nel post-partita.

La posizione di mister Stefano Pioli, secondo quanto raccolto da TMW, non è ancora stata definita, anche se è evidente che l'allenatore è molto in bilico, pur non avendo rassegnato le dimissioni nell'immediato dopo gara.