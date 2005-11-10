Ufficiale Fiorentina, Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera. Il comunicato

Aurelio Andreazzoli torna alla Fiorentina e sostituirà Daniele Galloppa come tecnico della Primavera, dopo la Scudetto vinto dai viola nell'ultima stagione.

Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera. Ad annunciarlo è stato il club viola con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Dopo tante esperienza con varie prime squadre in Serie A e non solo, l'ex tecnico di Roma e Genoa tornerà dunque a lavorare con i più giovani, per quella che sarà la sua seconda esperienza a Firenze, visto che ha allenato gli Allievi Nazionali tra il 1996 e il 1998.

Il comunicato della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica che Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera viola. Mister Andreazzoli, nel corso della sua carriera, ha avuto esperienze professionali di assoluto livello, sia da collaboratore tecnico che da primo allenatore, come quelle sulle panchine di Roma, Genoa ed Empoli.

Andreazzoli torna alla Fiorentina dopo l’esperienza tra il 1996 ed il 1998 da allenatore degli Allievi Nazionali. Al Mister va il più sincero bentornato da parte di tutto il Club".