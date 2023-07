Fiorentina, Barone accoglie Parisi: "Seguito per due anni all'Empoli, complimenti a loro"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società presentando il nuovo acquisto Parisi: "Ieri sera ho visto Fabiano allenarsi, ha fatto corsa e poco pallone. Ma soprattutto l'ho visto per due anni all'Empoli, hanno fatto un grande lavoro. Lo seguivamo già da quando era in B con l'Empoli, siamo super felici di averlo qui con noi. Abbiamo tanti osservatori che vanno a vedere i dilettanti e il percorso di Fabiano è interessante e importante".

Lo seguivate da tanto.

"Anche l'Empoli lo sapeva da tempo e dobbiamo complimentarci per il lavoro che hanno fatto con lui. Io e Pradè l'abbiamo visto giocare bene tante volte e siamo stra-felici di aver trovato quest'accordo e che sia qui con noi. Non abbiamo dubbi che darà il massimo quando scenderà in campo".