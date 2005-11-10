Da Gila a Karetsas, gli obiettivi più caldi del Milan. E Mourinho vuole valutare Valdepeñas

Il Milan è alla ricerca di nuovi giocatori da aggredire sul calciomercato: gli aggiornamenti su Gila, sul giovane Karetsas e su Valdepenas del Real Madrid.

Sono settimane di rivoluzione nel Milan, alle prese prima con la ristrutturazione societaria, che ha portato infine all'arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Diavolo, e ora con le mosse di calciomercato volte alla costruzione di una squadra che dovrà giocarsi le proprie chance anche in Europa League, oltre che nei contesti nazionali di Serie A e Coppa Italia.

Amorim e le telefonate ai giocatori del Milan

Amorim si sta muovendo di persona su vari fronti, ricorda l'edizione di oggi de La Repubblica, e ha già chiamato diversi dei suoi giocatori. Se Luka Modric presto deciderà se proseguire o se smettere col calcio giocato e tornare a Madrid per occupare un posto nello staff di Mourinho al Real, c'è una lista di cedibili che va da Tomori a Loftus-Cheek, passando per Gimenez. E Leao? Quello del portoghese è il caso più spinoso: lui vorrebbe cambiare aria, e se dovesse arrivare una proposta giudicata all'altezza, è questo l'epilogo più probabile.

Da Gila a Karetsas e Valdepenas: i possibili colpi

Poi però gli acquisti. E se per quello di Mario Gila dalla Lazio permane fiducia, occhio anche al giovane esterno offensivo greco Kostantinos Karetsas, che potrebbe essere l'alternativa low cost a Leao. Piace anche Victor Valdepenas, 19enne del Real Madrid su cui ci sono anche altri interessamenti in Serie A, ma sul quale Mourinho vorrebbe prendere una decisione solo una volta visto all'opera.