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Striscioni di sfottò dai tifosi della Roma per Lotito: "Resisti, te li diamo noi i voti"
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Nelle scorse ore hanno fatto il giro della città alcuni striscioni di sfottò nei confronti della Lazio da parte dei tifosi della Roma. "Resisti, te li damo noi i voti", il messaggio del popolo giallorosso rivolto al presidente della società biancoceleste, che è stato ritratto tra l'altro con una sciarpa della Roma.
Nelle immagini in allegato, gli stendardi ironici esposti nelle scorse ore dai sostenitori della Roma.
Fonte Marco Campanella
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