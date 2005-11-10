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Striscioni di sfottò dai tifosi della Roma per Lotito: "Resisti, te li diamo noi i voti"

Striscioni di sfottò dai tifosi della Roma per Lotito: "Resisti, te li diamo noi i voti" TUTTOmercatoWEB
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 14:44Serie A

Nelle scorse ore hanno fatto il giro della città alcuni striscioni di sfottò nei confronti della Lazio da parte dei tifosi della Roma. "Resisti, te li damo noi i voti", il messaggio del popolo giallorosso rivolto al presidente della società biancoceleste, che è stato ritratto tra l'altro con una sciarpa della Roma.

Nelle immagini in allegato, gli stendardi ironici esposti nelle scorse ore dai sostenitori della Roma.

Fonte Marco Campanella
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