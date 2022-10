Fiorentina, Barone: "Dobbiamo ritornare a prendere gli applausi dal nostro pubblico"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si è soffermato sul momento dei viola: "Direi che per noi è tanto importante, questa stagione. Non molti sono abituati a giocare in Europa, è una cosa nuova per tutti noi, per il mister e per tanti giocatori, esserci ogni tre giorni. Un aspetto fisico e mentale. Mi auguro che le cose possano cambiare, siamo molto molto vicini alla squadra. La cosa importante, come ha detto venuti, dobbiamo ritornare a prendere gli applausi dal nostro pubblico".