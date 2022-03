Fiorentina, Barone: "Il calcio italiano ha bisogno di essere riformato. Si riparta dai giovani"

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, nella giornata della presentazione del nuovo logo del club viola, ha parlato anche della necessità di riformare il calcio italiano: "Ci sono tante nuove proprietà e il calcio italiano ha bisogno di un'enorme riforma in tanti aspetti. Non possiamo scivolare fuori dalle Top-League. Ovviamente la parte dei ricavi è importante. La Fiorentina, come ho detto ieri a Gravina, è sempre pronta ad aiutare con idee e iniziative. Però il calcio in Italia ha bisogno di riforme importanti, cominciando dal settore giovanile".