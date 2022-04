Fiorentina, Barone: "Italiano ha dato un'identità alla squadra. Futuro? A fine stagione"

vedi letture

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Salernitana: "Abbiamo lavorato tanto come società. Abbiamo avuto tanta pazienza cominciando con i cambiamenti nel settore giovanile utilizzando lo stesso sistema, quindi col 4-3-3. I risultati di questo grande lavoro ora si vedono in classifica. Stiamo facendo un ottimo campionato. Dobbiamo vedere partita dopo partita e a fine campionato tireremo le somme e speriamo di essere in un punto piacevole per iniziare al meglio il prossimo torneo. Ora pensiamo solo la Salernitana".

Italiano è stata la migliore scelta da parte del club da quando c'è Commisso?

"Ognuno ha la sua storia, lui ne ha una bellissima. La società ha fatto un ottimo lavoro come i ragazzi che credono nel lavoro del mister. Ha dato tanta identità alla squadra. È un cammino abbastanza lungo e speriamo in meglio per la fine stagione. Dobbiamo giocare le partite che non si vincono sulla carta, ma noi ci crediamo".