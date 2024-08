Fiorentina, Biraghi: "Non passare sarebbe stato un dramma sportivo, tanto da sistemare"

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Conference League contro l'Akademia Puskas decisa dal suo calcio di rigore: "Arrivavo dall'ultimo rigore sbagliato l'anno scorso, era un po' così ma sono abituato a prendermi le responsabilità. Se indosso questa fascia è perché me le posso e voglio prendere, ho cercato di restare il più tranquillo possibile e calciarlo bene come avevo fatto stamattina".

Quanto è stato importante passare il turno?

"Importantissimo, ma al di là dei tre pareggi non passare stasera sarebbe stato un dramma sportivo per noi. Veniamo da due finali, abbiamo fatto una gara d'andata non all'altezza e così anche stasera. Non doveva succedere di essere eliminati, per ora siamo contenti ma tante cose vanno sistemate".

Cosa manca in questo momento?

"Già da un mese riceviamo queste domande rispondendo che ci vuole tempo. La verità è che noi giocatori dobbiamo accelerare nel ricevere quello che ci chiede il mister che è un calcio moderno, dobbiamo fare alla svelta perché di tempo non ce n'è".

Cosa auspichi ad Amrabat?

"Quello che diciamo noi è superfluo, oggi ha giocato ed è normale che speriamo resti. Per noi è un valore aggiunto, un giocatore di livello internazionale. Speriamo il mercato chiuda prima così è qua".