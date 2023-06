Fiorentina, Bonaventura: "Porteremo a Praga quello a abbiamo imparato nella finale con l'Inter"

Durante il media day organizzato dalla Fiorentina in vista della finale di Conference League, Giacomo Bonaventura, centrocampista viola, ha parlato a Sky Sport: "Non sarà facile, vogliamo fare una partita buona contro il Sassuolo per presentarci al meglio alla sfida contro il West Ham".

Cosa cambierà rispetto all'Inter in Coppa Italia?

"Nella seconda finale avremo più esperienza. Cercheremo di portare a Praga quello che abbiamo imparato durante il nostro percorso e anche durante la finale di Coppa Italia della scorsa settimana".