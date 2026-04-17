Fiorentina, Brescianini recuperato per il Lecce. Ancora a parte Kean e altri due
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Fiorentina subito in campo dopo l'inutile successo di ieri sera contro il Crystal Palace, un 2-1 che non ha evitato l'eliminazione dalla Conference League alla squadra di Paolo Vanoli. Il focus al Viola Park si è spostato subito sulla gara contro il Lecce in programma lunedì sera per la 33^ giornata di Serie A.
La buona notizia riguarda il rientro in gruppo di Marco Brescianini, col centrocampista che ha lavorato col resto dei compagni dopo aver saltato il match contro la Lazio per un risentimento all'adduttore. Ancora seduta differenziata, invece, per Moise Kean così come per Parisi e Fortini.
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