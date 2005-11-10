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Fiorentina, colpo Oulai: Paratici sogna un centrocampo d'alta qualità

Fiorentina, colpo Oulai: Paratici sogna un centrocampo d'alta qualità TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 09:42Serie A
Christ Inao Oulai è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il talento ivoriano arriva dal Trabzonspor per 25 milioni più bonus.

Christ Inao Oulai è ormai a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista ivoriano classe 2006 è arrivato a Firenze nella notte tra venerdì e sabato e ha già svolto le visite mediche. Ora manca soltanto la firma sul contratto quinquennale che lo legherà al club viola. L’operazione porterà al Trabzonspor 25 milioni di euro più altri 4 di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Paratici punta forte sul talento ivoriano

La trattativa si è chiusa dopo ore di contatti e nonostante l’inserimento di altri club. Alla fine, però, il Trabzonspor ha rispettato l’accordo raggiunto con la Fiorentina, permettendo a Oulai di partire per l’Italia. Fabio Paratici considera il giovane centrocampista uno dei tasselli principali del nuovo progetto tecnico affidato a Fabio Grosso.

L’ultimo slot extracomunitario va a Oulai

La Fiorentina ha scelto di utilizzare proprio per Oulai l’ultimo slot disponibile per un calciatore extracomunitario, rinunciando così alla possibilità di destinarlo all’attaccante Tolu Arokodare. L’idea della dirigenza è costruire una mediana giovane, tecnica e ricca di qualità insieme ad Arthur Atta e Nicolò Fagioli.

Dalla JMG Academy alla Serie A

Cresciuto nella JMG Academy di Abidjan, la stessa scuola calcistica che ha lanciato anche Yaya Touré, Oulai si è messo in evidenza prima con il Bastia e poi con il Trabzonspor. Le prestazioni offerte a livello di club e con la nazionale della Costa d’Avorio gli hanno aperto le porte della Serie A, dove la Fiorentina è pronta a puntare con decisione sul suo talento.

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