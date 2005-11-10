Ufficiale
Latina, Porro rinnova il contratto con il club: nuova scadenza fissata al 2028
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Latina "comunica di aver prolungato il contratto di Mattia Porro fino al 30 giugno 2028.
Arrivato in nerazzurro nella scorsa stagione, Porro ha saputo conquistare fin da subito la fiducia dell'ambiente, totalizzando 32 presenze ufficiali e mettendo in mostra affidabilità, velocità e spirito di sacrificio. Un rinnovo che conferma la volontà del club di dare continuità a un percorso condiviso, guardando con ambizione alle prossime stagioni.
Il futuro continua. Insieme, per difendere questi colori".
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