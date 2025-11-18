Olanda, De Jong: "Al Mondiale tante buone Nazionali. ma noi vogliamo vincere"

Dopo il successo per 4-0 contro la Lituania, il centrocampista dell'Olanda Frenkie De Jong ha commentato: "Certo, dovevamo qualificarci per il nostro blasone, ma c'è stato un periodo in cui non è andata così nonostante ci fossero grandi giocatori. Penso che dovremmo apprezzarlo.

Oggi ci sono stati dei bei momenti, ma il periodo dopo l'intervallo (tre gol in pochi minuti ndr) è stato fantastico per il pubblico. A un certo punto siamo calati un po'. Ma l'importante è che ci siamo qualificati. Ora comincia davvero il difficile. Arriveremo al Mondiale nella migliore forma possibile.

Cosa può fare la nazionale olandese al Mondiale? È difficile per me dirlo. Ci sono molte buone nazionali. Anche noi abbiamo una buona squadra e vogliamo vincere. Non ha senso affermare di essere i favoriti".