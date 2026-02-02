TMW Cagliari scatenato: si stringe per Dominguez, Zappa-Fiorentina e Parma su Luvumbo. I dettagli

Cagliari scatenato in queste ultime ore di mercato. La formazione isolana è al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di mister Fabio Piscane con l’intenzione di conquistare il più presto possibile la permanenza in Serie A. E proprio in entrata si cerca di chiudere un innesto di qualità come Benjamin Dominguez. L’esterno mancino argentino quest’anno ha collezionato 14 presenze con la maglia dei rossoblù di Vincenzo Italiano fra le varie competizioni sfornando tre assist per i compagni.

L’operazione può andare in porto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro con l’aggiunta anche di un 50% da versare nelle casse del club emiliano in caso di una futura rivendita. Potrebbero essere sistemati presto gli ultimi dettagli per arrivare all’attesa fumata bianca.

In uscita invece c’è sempre il pressing della Fiorentina su Zappa. La trattativa può decollare sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza con un contratto che sarà fino al 2030. Il Parma invece insiste per Zito Luvumbo. I ducali dovranno però guardarsi dalla concorrenza di Pisa e Besiktas. L’intenzioni del club sardo sarebbe quella di inserire l’obbligo di riscatto in caso di cessione.