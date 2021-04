Fiorentina, con l'Atalanta per invertire un trend negativo: ruolino da dimenticare contro le big

vedi letture

Soltanto il Crotone ha fatto meno punti della Fiorentina contro le prime dieci in classifica e la partita contro l'Atalanta sarà per i viola l'occasione per invertire un trend adir poco negativo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Beppe Iachini è pronto per l'esordio bis in casa e in settimana ha lavorato per blindare la difesa, considerata la chiave nella lotta per non retrocedere.