Fiorentina, contatti con lo Spezia per Nzola: operazione possibile solo con l'obbligo

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina ha riallacciato i rapporti con lo Spezia dopo la contesa causata dall'addio di Italiano dalla panchina dei liguri. Un riavvicinamento ancora una volta legato al mercato, con i viola che sarebbero interessanti a Nzola in vista di gennaio. L'operazione non è impossibile ma potrà essere chiusa solo con una formula che preveda l'addio del calciatore a titolo definitivo. In questo senso, possibile che si tratti sulla base di un prestito con obbligo.