Fiorentina-Cosenza, le formazioni ufficiali di Coppa Italia: c'è Milenkovic dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Cosenza, match valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia, in programma allo stadio Franchi alle ore 21. Tra i viola, partono dal 1' i nuovi acquisti Maleh e Nico Gonzalez. Italiano manda in campo anche Milenkovic (accostato con insistenza alla Premier) e Dusa Vlahovic

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Venturi, Minelli, Tiritiello; Corsi, Prestianni, Maresca, Florenzi, Panico; Arioli, Sueva.