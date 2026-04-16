Fiorentina-Crystal Palace, le formazioni ufficiali: ci sono Harrison, Gud e Solomon dietro Piccoli
Fiorentina contro Crystal Palace, atto secondo. E' tutto pronto al Franchi per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League tra i viola e gli inglesi. Si riparte dal 3-0 maturato una settimana fa a Selhurst Park in favore della squadra di Oliver Glasner, con Paolo Vanoli e i suoi che avranno bisogno di un'autentica impresa per ribaltare il match e approdare nella semifinale del torneo. Queste le scelte di formazione:
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon; Piccoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Balbo, Kospo, Kouadio, Deli, Fabbian, Fazzini, Braschi, Puzzoli, Ndour.
Allenatore: Paolo Vanoli.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta.
A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Larsen, Sosa, Riad, Rodney, Devenny, Cardines.
Allenatore: Oliver Glasner.
Arbitro: Gil Manzano ESP
Assistenti: Nevado ESP, Porras Ayuso ESP
IV Uomo: Martinez Munuera ESP
VAR: Cuadra Fernandez ESP
A-VAR: Gomez ESP