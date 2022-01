Fiorentina, dall'Inghilterra: il Chelsea pensa a Vlahovic per sostituire Lukaku in estate

Anche il Chelsea si aggiunge alle tante pretendenti per Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che in estate è destinato a cambiare maglia. Il club londinese, viste i recenti accadimenti intorno a Romelu Lukaku che potrebbe dunque dire di nuovo addio ai Blues in estate, avrebbero messo in cima alla lista della spesa proprio il calciatore serbo che in Inghilterra viene seguito da vicino anche da Tottenham, Arsenal e dalle due squadre di Manchester. A riportarlo è il Sun.