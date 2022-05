Fiorentina, dalla Russia: il club viola spinge per la rescissione di Kokorin a giugno

vedi letture

Aleksander Kokorin è uno dei giocatori che non è mai riuscito ad entrare nei piani tattici di Italiano in questa stagione e la Fiorentina adesso sta pensando a come interrompere la sua "carriera" in viola. Secondo il portale russo Metaratings.ru, il club di Commisso starebbe spingendo per arrivare ad un accordo per la sua rescissione del contratto il prossimo giugno. Il giocatore ha un accordo con la Fiorentina fino al giugno del 2024.