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Fiorentina, domani incontro con l'agente di Kean: l'attaccante verso la permanenza

Fiorentina, domani incontro con l'agente di Kean: l'attaccante verso la permanenza TUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 19:30Serie A

Giorni importanti in casa Fiorentina per il futuro di Moise Kean. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di domani ci sarà infatti il primo incontro tra la dirigenza viola e l'agente dell'attaccante, Alessandro Lucci, per iniziare ad affrontare l'argomento relativo a quella che sarà l'estate, dal punto di vista del calciomercato, del classe 2000.

La volontà sembra essere la stessa per entrambi.
Secondo le prime indiscrezioni sembra che la volontà di entrambe le parti, sia della Fiorentina che dello stesso Kean, sia quella di proseguire insieme anche nella prossima stagione, dopo un campionato, quello appena concluso, non all'altezza delle aspettative, per il giocatore ma anche per il resto della squadra, l'obiettivo del centravanti è quello di tornare protagonista e dall'altra parte la Fiorentina sa che sarebbe molto difficile sostituirlo con un giocatore all'altezza.

Le risposte attese per domani.
Per il momento si parla però soltanto di sensazioni. Le prime risposte potranno arrivare soltanto a partire da domani, quando la Fiorentina incontrerà l'agente di Kean e saprà davvero quella che sarà la volontà del calciatore. Ancora un po' di attesa dunque, con Fabio Paratici che potrà sapere ancora meglio quello che sarà il lavoro da dover fare in estate e avere o non avere Kean farà tutta la differenza del mondo.

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