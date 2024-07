Fiorentina, domani torna in campo Amrabat. Il marocchino ha in testa solo la Premier

Sofyan Amrabat è tornato a Firenze dopo l'esperienza fra alti e bassi con il Manchester United. I Red Devils, che lo avevano prelevato in prestito oneroso (10 milioni di euro), non hanno esercitato il riscatto a venti milioni ed il marocchino, rientrato in Italia e domani sosterrà il primo allenamento al centro sportivo di Bagno a Ripoli, insieme anche a Martinez Quarta che svolgerà la stessa tabella di marcia e che ha anticipato il ritorno dalle vacanze dopo la conquista della Copa America con l’Argentina (Nico Gonzalez atteso entro il 5 agosto).

Amrabato sogna il ritorno in Premier, ma ci sono altre pretendenti

Amrabat torna a Firenze ma la sensazione è che la sua testa sia rivolta verso la Premier. È in questo campionato che vorrebbe tornare e il Manchester ha puntato a non riscattare il suo cartellino per poi, eventualmente, ridiscutere con la Fiorentina il prezzo cercando di strappare uno sconto rispetto ai venti milioni pattuiti in quel caso. Il punto è che nel frattempo altri club si sono inseriti e hanno chiesto informazioni. L’Atletico Madrid in Spagna, il Fenerbahce in Turchia dove i media sono sicuri di come Josè Mourinho lo abbia indicato come perno del suo centrocampo. Lo riporta Repubblica Firenze.