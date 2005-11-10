Fiorentina, la formazione ufficiale per il QPR: 5 nuovi acquisti con Dodo e Kean
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Tutto pronto a Londra per la sfida amichevole che la Fiorentina di Fabio Grosso giocherà contro il QPR. I viola scendono in campo col modulo adottato da inizio ritiro, quel 4-3-3 che dovrà essere ancora perfezionato con l'acquisto di 2-3 esterni offensivi da consegnare al tecnico. Intanto però, in campo ci sono già 5 nuovi acquisti: Dragusin e Viery a formare la coppia centrale di difesa, Oulai e Atta a centrocampo e Jimenez schierato nel tridente offensivo.
Un altro segnale riguarda la presenza in campo di Dodo, al centro di diverse voci di mercato, così come quella di Gudmundsson e Moise Kean.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Brescianini; Ndour, Oulai, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson
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