Ufficiale La Pergolettese si regala Stronati: "Obiettivo salvezza ma dobbiamo alzare l'asticella"

La Pergolettese continua a rinforzare il centrocampo e ufficializza l'arrivo di Riccardo Stronati. Il centrocampista, classe 1997, ha firmato un contratto biennale e sarà uno dei nuovi punti di riferimento della formazione gialloblù in vista della stagione 2026/27.

Cresciuto calcisticamente nell'AlbinoLeffe, Stronati vanta un percorso importante tra i professionisti. In carriera ha indossato le maglie di Monza, Milano City, Inveruno e Savona, prima di vivere quattro stagioni da protagonista al Fiorenzuola, contribuendo alla promozione dalla Serie D e disputando successivamente tre campionati di Serie C. Nel gennaio 2024 è passato al Crotone, dove ha militato per due stagioni, mentre nell'ultima annata ha vestito la maglia del Cittadella. Dopo la firma, il nuovo centrocampista ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: "Ringrazio la società per la fiducia e saluto i tifosi, che spero di rivedere presto allo stadio. Conosciamo il nostro obiettivo, che è quello di mantenere la categoria, ma dobbiamo sempre cercare di fare qualcosa in più e alzare l'asticella. Sono davvero felice di essere qui e spero di dare il mio contributo".

Ripercorrendo le tappe della sua carriera, Stronati ha sottolineato l'importanza delle esperienze vissute: "Crotone, Cittadella e Fiorenzuola sono state tappe fondamentali del mio percorso e porterò sempre con me un ricordo speciale. Ora, però, quella è storia passata: sono un giocatore della Pergolettese e penso soltanto al bene di questa squadra". Descrivendosi sul piano tecnico, il centrocampista ha aggiunto: "Sono una mezzala di ruolo, ma posso giocare anche in un centrocampo a due. Mi considero un giocatore dinamico e abbastanza completo, senza una caratteristica predominante ma capace di dare equilibrio e movimento".