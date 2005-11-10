Kean e la Fiorentina: ma a chi conviene separarsi? La continuità sembra la soluzione più logica

“Damose da fa…e volemose bene”. È forse l’espressione che meglio racchiude i concetti emersi ieri nell’incontro che c’è stato tra il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, e Alessandro Lucci, agente dell’attaccante viola Moise Kean. Il giocatore, attualmente negli Stati Uniti dove sta svolgendo un intenso programma di allenamento documentato sui propri canali social, avrebbe infatti confermato, per bocca del suo entourage, la disponibilità a proseguire la propria avventura in maglia viola. Una volontà che trova piena sintonia nella società, chiamata a lavorare per un profondo restyling della rosa e ben felice di non dover affrontare anche la ricerca di un nuovo centravanti sul mercato a meno che non arrivino offerte irrinunciabili.

Fattore Grosso

Un altro fattore che potrebbe spingere ad accettare di buon grado l'idea di rilanciarsi con la maglia viola è la presenza di una vecchia conoscenza come Fabio Grosso. Le strade dei due si incrociarono alla Primavera della Juventus, tra il 2015 e il 2017, e Kean fu impiegato dall'allenatore romano per 25 partite dove riuscì a segnare 14 gol.

La continuità come soluzione più logica

Insomma un matrimonio che conviene a tutti. Non soltanto per il desiderio del giocatore di restare a Firenze, ma anche per una serie di oggettive considerazioni che oggi rendono complicata un’eventuale cessione. Al momento il giocatore non ha questo gran mercato e appare difficile immaginare che qualche club sia disposto a versare i 62 milioni di euro della clausola rescissoria, attiva le prime due settimane di luglio. La deludente stagione, l’essere rimasto fuori dal Mondiale, il lungo e cronico problema alla tibia, l’alto ingaggio: sono tutti fattori che hanno scoraggiato ogni qual tipo di approccio di un’eventuale pretendente. Dall’altra parte la Fiorentina, non disposta a scendere sotto la richiesta di almeno 40 milioni di euro, si ritroverebbe a dover comprare una punta con un budget non particolarmente elevato senza neanche la possibilità di offrire un qualsiasi tipo di palcoscenico europeo. Per questo motivo la strada della continuità sembra quella più logica.

Oggi parla la dirigenza

Una questione, quella legata a Moise Kean, sulla quale potrebbero comunque arrivare indicazioni più chiare già nella giornata di oggi. Alle ore 11:00 è infatti in programma al Viola Park la tradizionale conferenza stampa di fine stagione, durante la quale interverranno il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici. Un appuntamento atteso che potrebbe offrire importanti spunti anche sul futuro dell’attaccante viola, oltre che sulle strategie del club in vista della prossima stagione.