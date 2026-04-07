Fiorentina, giovedì c'è il Crystal Palace. Mandragora e non solo, Vanoli recupera pezzi

Arrivano buone notizie per la Fiorentina, reduce dal successo in trasferta sul campo dell'Hellas Verona e attesa a Londra giovedì dall'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, Rolando Mandragora ha smaltito il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane ed è tornato ad allenarsi in gruppo già dal pomeriggio di ieri. Aumentano quindi le possibilità che il classe ‘97 torni tra i convocati della Fiorentina.

Ci sono buone chance per rivedere tra i convocati e potenzialmente in campo anche i titolari della fascia destra, ovvero Dodo e Parisi (assenti a Verona). Sul primo - si legge su Firenzeviola.it - la fiducia è alta sia per qualche indizio social da parte del club, sia per le parole del tecnico che aveva parlato di "prudenza" per evitare ricadute ma con ampio margine di recupero per la Conference. Meno certa la situazione dell'esterno mancino, che però sembrava, come il collega, essere sulla via del ritorno in campo, ma anche oggi ha lavorato a parte.