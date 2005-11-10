Fiorentina, Grosso può sorridere: Kean già in buona condizione. Problemi fisici alle spalle

Quello di oggi al Viola Park è stato un pomeriggio particolare per la Fiorentina. Non solo sul fronte del mercato, che continua a vedere Fabio Paratici come protagonista principale in Italia e non solo, ma anche per quel che riguarda Moise Kean, regolarmente a disposizione di Fabio Grosso nell'allenamento a porte aperte che si è svolto al centro sportivo.

L'attaccante è già in buona condizione

Il centravanti si è allenato con i compagni di squadra e ha svolto il lavoro di possesso palla a gruppi allo stadio Curva Fiesole, con tanto di numerosi cambi di direzione che confermano il suo buono stato fisico. Un bel segnale dopo la seduta a parte tenuta ieri, quando non si era allenato con la squadra per portare avanti un percorso individuale coi preparatori atletici.

Lavoro anche individuale

Lo stesso Moise Kean ha preso poi parte a una serie di esercizi individuali, con ampi cambi di direzione uniti al lavoro con la palla. Stop e controllo orientato per l'attaccante, seguito passo dopo passo da uno dei preparatori della squadra di Grosso. La speranza del tecnico e di tutta la Fiorentina è che i problemi fisici che hanno condizionato il finale di stagione di Kean siano definitivamente alle spalle.