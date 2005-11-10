Fiorentina, il calendario completo del prossimo campionato
Di seguito il calendario completo della Fiorentina per il campionato di Serie A 2026/27:
1ª giornata (22/23 agosto): Roma - Fiorentina
2ª giornata (29/30 agosto): Fiorentina - Frosinone
3ª giornata (5/6 settembre): Fiorentina - Torino
4ª giornata (12/13 settembre): Venezia - Fiorentina
5ª giornata (19/20 settembre): Fiorentina - Napoli
6ª giornata (10/11 ottobre): Genoa - Fiorentina
7ª giornata (17/18 ottobre): Fiorentina - Como
8ª giornata (24/25 ottobre): Inter - Fiorentina
9ª giornata (28 ottobre): Fiorentina - Atalanta
10ª giornata (31 ottobre/1° novembre): Sassuolo - Fiorentina
11ª giornata (7/8 novembre): Fiorentina - Juventus
12ª giornata (21/22 novembre): Monza - Fiorentina
13ª giornata (28/29 novembre): Udinese - Fiorentina
14ª giornata (5/6 dicembre): Fiorentina - Cagliari
15ª giornata (12/13 dicembre): Parma - Fiorentina
16ª giornata (19/20 dicembre): Fiorentina - Bologna
17ª giornata (2/3 gennaio): Fiorentina - Lazio
18ª giornata (6 gennaio): Milan - Fiorentina
19ª giornata (9/10 gennaio): Fiorentina - Lecce
20ª giornata (16/17 gennaio): Napoli - Fiorentina
21ª giornata (23/24 gennaio): Fiorentina - Sassuolo
22ª giornata (30/31 gennaio): Atalanta - Fiorentina
23ª giornata (6/7 febbraio): Fiorentina - Udinese
24ª giornata (13/14 febbraio): Frosinone - Fiorentina
25ª giornata (20/21 febbraio): Fiorentina - Inter
26ª giornata (27/28 febbraio): Torino - Fiorentina
27ª giornata (6/7 marzo): Fiorentina - Venezia
28ª giornata (13/14 marzo): Cagliari - Fiorentina
29ª giornata (20/21 marzo): Fiorentina - Genoa
30ª giornata (3/4 aprile): Como - Fiorentina
31ª giornata (10/11 aprile): Fiorentina - Milan
32ª giornata (17/18 aprile): Fiorentina - Parma
33ª giornata (24/25 aprile): Juventus - Fiorentina
34ª giornata (1/2 maggio): Bologna - Fiorentina
35ª giornata (8/9 maggio): Fiorentina - Roma
36ª giornata (15/16 maggio): Lecce - Fiorentina
37ª giornata (22/23 maggio): Fiorentina - Monza
38ª giornata (29/30 maggio): Lazio - Fiorentina