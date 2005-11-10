Ufficiale Colpo in attacco per il Bari: dal Crotone arriva a titolo definitivo Guido Gomez

Il Bari si assicura uno dei migliori attaccanti della Serie C. Guido Gomez arriva a titolo definitivo dal Crotone, dove era capitano e leader, e firma un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo.

Il Bari mette a segno uno dei colpi più importanti del proprio mercato estivo. Il club biancorosso ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Guido Gomez, attaccante reduce da stagioni da protagonista con il Crotone, dove ha indossato la fascia di capitano e realizzato 60 gol in 148 presenze.

Bari, colpo in attacco: ufficiale Guido Gomez, arriva il bomber del Crotone

"SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'FC Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guido Gomez (19.05.94, Vico Equense); l’attaccante, che ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso, ha firmato un contratto fino al giugno '28 con opzione di prolungamento, e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli.

Nativo della provincia di Napoli, l'attaccante italo-argentino fa la trafila della giovanili al Sassuolo, debuttando poi tra i professionisti nella stagione '13-'14 con la maglia della Pro Vercelli, chiudendo poi quel campionato a Cuneo, vestendo anche l'azzurro dell'U20 per i Giochi del Mediterraneo '13 (4 gol in 11 presenze). Dopo aver maturato esperienza in Lega Pro con le maglie di Juve Stabia, Akragas e Catanzaro, trova continuità e maturità nel biennio vissuto al Renate dove, tra il '17 e il '19, realizza 19 reti in 68 partite. Si conferma quindi alla Triestina prima (28 reti e 7 assist in 95 presenze), a al Crotone poi dove, oltre a mettere a referto 60 gol e 14 assist in 148 apparizioni, diventa capitano e leader carismatico dei pitagorici.

Benvenuto Guido !"