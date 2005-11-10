Ufficiale Bari, nuovo rinforzo in difesa: arriva Niccolò Cocetta dal Crotone

Il Bari continua a rinforzare la rosa con l'arrivo di Niccolò Cocetta. Il difensore classe 2003 viene acquistato a titolo definitivo dal Crotone e firma un contratto fino al 2031.

Nuovo rinforzo per la difesa del Bari. Il club biancorosso ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Niccolò Cocetta, centrale classe 2003 proveniente dal Crotone, che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2031 ed è già a disposizione della squadra nel ritiro di Roccaraso.

Bari, ufficiale Cocetta: il difensore arriva a titolo definitivo dal Crotone

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'FC Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Cocetta (19.12.03, San Daniele del Friuli); il difensore ha firmato un contratto fino al giugno '31 e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli nel ritiro di Roccaraso.

Prodotto del settore giovanile dell'Udinese, l'aitante difensore centrale, debutta proprio con la maglia dei friulani nel '23, nel corso della sfida di campionato contro la Juventus. Dopo aver maturato esperienza in Lega Pro con la maglia della Turris (30 pres., 2 gol), nell'ultima stagione ha trovato continuità di rendimento vestendo per 33 volte la maglia del Crotone (in totale 38 presenze con i rossoblù).

Benvenuto Niccolò !