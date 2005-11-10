Ufficiale
Sampdoria, l'ex Roma Federico Piermattei ha firmato
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Finisce dopo dieci anni l'avventura di Federico Piermattei (18) con la maglia della Roma.
Nella serata di ieri il difensore centrale ha firmato il contratto che lo legherà alla Sampdoria.
Titolare inamovibile nelle formazioni under 17 ed under 18 giallorosse, dove ha spesso indossato i gradi di capitano, il giocatore si è congedato con un breve messaggio via social: "Porterò questi anni passati insieme per sempre con me. Grazie Roma".
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