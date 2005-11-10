Ufficiale Gubbio, doppio rinnovo: Rosaia e La Mantia in rossoblù fino al 2028

Il club rossoblù prolunga i contratti di Giacomo Rosaia e Andrea La Mantia fino al 30 giugno 2028. Due conferme importanti nel segno della continuità e degli obiettivi condivisi.

Il Gubbio riparte dalle proprie certezze e blinda due pedine fondamentali della rosa. Il club rossoblù ha ufficializzato il rinnovo dei contratti di Giacomo Rosaia e Andrea La Mantia, che continueranno la loro avventura in Umbria fino al 30 giugno 2028.

Il Gubbio blinda Rosaia e La Mantia: ufficiali i rinnovi fino al 2028

As Gubbio 1910 comunica di aver prolungato fino al 30 Giugno 2028 il contratto di prestazione sportiva con i calciatori Giacomo Rosaia e Andrea La Mantia.

Giacomo inizia la quinta stagione in rossoblù con 150 gare e 4 reti all'attivo mentre per Andrea inizia la seconda stagione dopo le 30 presenze condite da 6 reti della scorsa stagione.

Il prolungamento contrattuale rafforza la volontà reciproca di raggiungere insieme nuovi e condivisi obiettivi sportivi.