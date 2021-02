Fiorentina, il futuro di Ribery è incerto: può rimanere, ma occhio al pressing del Monza

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica la sua attenzione a Franck Ribery, assente nelle due ultime gare di campionato della Fiorentina ma desideroso quanto prima di tornare in campo per dare una mano alla sua squadra. Non è dunque un caso che ieri pomeriggio il francese, da solo, sia andato al centro sportivo Astori per lavorare e portare avanti il suo protocollo fisico per provare a bruciare le tappe ed essere a disposizione di Prandelli per il match di domenica a Udine. Quelle che il numero 7 sta vivendo, sottolinea il quotidiano, saranno settimane importanti anche per ciò che riguarda il suo futuro: è in questa fase che il giocatore dovrà decidere assieme alla società quello che sarà il suo futuro. Da parte del francese, anche di recente, c'è stata la netta apertura alla permanenza ma non è da escludere anche la corte che da tempo il Monza di Berlusconi sta esercitando sull'ex Bayern, che potrebbe così tornare a formare (il prossimo anno, magari in Serie A) la coppia d'attacco con l'amico Boateng.