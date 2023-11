Fiorentina, il nome nuovo per la difesa è Akaydin: lo consiglia Montella

vedi letture

Nome nuovo per la difesa della Fiorentina: Fotomac.com riporta di un interesse da parte del club viola per il ventinovenne Samet Akaydin del Fenerbahce che, in tempi recenti, è stato allenato anche da Vincenzo Montella, il quale l'ha convocato in Nazionale. Proprio l'attuale ct turco pare abbia contattato la dirigenza gigliata per consigliarne l'acquisto.

Il centrale di Trabzon è passato al Fenerbahce a gennaio per una cifra vicina ai 3 milioni di euro dopo un ottimo campionato con l'Adana Demirspor, proprio allenatore da Montella prima del suo passaggio alla guida della Nazionale. Il difensore è approdato ad alto livello da pochi anni, al punto da avere poco più di 70 presenze in Super Lig, la Serie A turca, ma ha avuto una crescita esponenziale che lo ha portato appunto a vestire anche la maglia della Nazionale, per tre volte per la precisione.