Fiorentina, il vice Citterio: "Innegabile l'importanza di Bove per noi, cerchiamo soluzioni"

Stefano Citterio, vice-allenatore della Fiorentina che faceva le veci di Palladino a Bologna, assente per lutto, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0: "Non è facile fare tante gara ravvicinate. Non credo che il nostro problema sia a livello fisico. Abbiamo fatto un primo tempo di grande livello. La gara era stata preparata bene, mentre nella seconda frazione abbiamo allungato un po' e lì abbiamo ceduto il fianco al Bologna. Abbiamo perso le distanze e gli abbiamo concesso questo vantaggio. I ragazzi hanno retto il campo fino alla fine".

Gudmundsson e Beltran le sono piaciuti insieme?

"Hanno fatto un ottimo primo tempo. Quando giocano insieme danno del tu al pallone e fanno divertire. E' un esperimento ripetibile sicuramente, poi abbiamo anche delle altre armi. Oggi volevamo tenere la palla dentro e Beltran ci aiutava a fare questo".

Come ha visto la partita?

"L'entrata di Ferguson ha alzato l'impatto fisico del Bologna e ci ha messo in difficoltà. Come vere occasioni abbiamo avuto quella di Richardson di testa, poi c'è sempre mancato l'ultimo passaggio. La mole di gioco c'è comunque stata anche nel secondo tempo".

La Fiorentina può giocare sempre a due in mezzo al campo?

"E' innegabile che Edoardo Bove fino a quando è stato impiegato ha fatto un grande campionato, era un giocatore importante per noi, ci dava solidità in fase di non possesso. Adesso dobbiamo trovare altre soluzioni, le stiamo cercando. Se riusciamo ad essere corti e compatti sosteniamo il centrocampo a due, mentre quando ci allunghiamo lo soffriamo".

Si aspettava di più dai subentrati?

"Sottil ha dato il suo contributo, ha avuto un paio di spunti importanti, anche Ikone e Kouame. Non è facile subentrare quando si è sotto. Hanno sicuramente dato il loro contributo, potevamo fare di più ma come tutta la squadra nel secondo tempo".

La spia si è accesa?

"Chiaro che qualcuno ha giocato di più rispetto ad altri. La stanchezza arriva per tutti, ma ripeto, non è un problema fisico. Noi siamo andati male all'inizio del secondo tempo. Abbiamo creato tanto poi, ci è mancato qualcosa negli ultimi sedici metri".