Fiorentina, in arrivo Kokorin: il russo potrebbe essere a Firenze già domani sera

Novità sul fronte Aleksandr Kokorin, ormai in procinto di diventare un nuovo attaccante della Fiorentina, direttamente dal portale specializzato FirenzeViola.it: il russo sarà in Italia nelle prossime ore con un volo privato e, come era già emerso nei giorni scorsi, si sottoporrà alle visite mediche a Roma, presso la clinica di Villa Stuart. L’ex Spartak tuttavia non raggiungerà Firenze martedì ma, verosimilmente, già domani sera, in quella che sarà la sua prima notte fiorentina.