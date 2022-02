Fiorentina, in Coppa Italia spazio a Piatek. Atalanta vittima preferita in Italia

Per cercare di risollevarsi dopo il brutto ko contro la la Lazio e approdare alle semifinali di Coppa Italia, Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina dovrebbero affidarsi a Krzysztof Piatek. Il polacco, dopo la panchina contro i biancocelesti dovuta anche al Covid-19 appena superato, dovrebbe tornare titolare domani a Bergamo contro l’Atalanta per i quarti di finale.

L’ex Genoa, infatti, nella seconda coppa nazionale è quasi una certezza. Come riporta il Corriere dello Sport in appena 8 apparizioni Piatek ha messo a segno ben 10 gol: quattro contro il Lecce, tre contro il Napoli (decisivi per le semifinali del Milan nel 2019), due contro la Virtus Entella e uno contro la SPAL. In sintesi, un gol ogni 62’.

Nel dettaglio del rendimento del centravanti contro l’Atalanta, poi, emergono i tre gol in due gare da avversario contro i nerazzurri con indosso le maglie di Genoa e Milan. Un bottino che fa della Dea, alla pari del Napoli, la vittima preferita del 19 viola.