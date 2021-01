Fiorentina, incontro con l'agente di Cistana: alzata l'offerta al Brescia per il difensore

Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, oggi al centro sportivo gigliato ha fatto capolino Beppe Galli, procuratore di Andrea Cistana che già in passato era entrato nei radar della Fiorentina. Sembra che i viola abbiano alzato l'offerta per il difensore del Brescia, che dunque potrebbe essere tornato prepotentemente in corsa per vestire la maglia gigliata.